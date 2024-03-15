Босния и Герцеговина - Украина: комментировать матч доверили воину ВСУ

Сине-желтым нужна только победа

Комментаторами стыкового матча квалификации на чемпионат Европы-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной будут Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес. Накануне стал известен состав национальной команды на эту встречу.

Об этом сообщает Tribuna. Официальным транслятором встречи выступят MEGOGO и "Суспільне".

Комментаторами игры станут Лукьяненко и Моралес, который служит в рядах ВСУ. Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в Зенице (Босния и Герцеговина), начало встречи — в 21:45 по киевскому времени, начало предматчевой студии — в 20:20.

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Отметим, победитель матча Босния и Герцеговина — Украина сыграет с победителем поединка Израиль — Исландия в финале квалификации. Если Украина проиграет Боснии и Герцеговины, то проведет товарищеский матч с проигравшим в этой паре.

Напомним, для подготовки к Боснии и Герцеговины сборная Украины отправилась в Марбелью (Испанию). По информации СМИ, Украинская ассоциация футбола (УАФ) заняла деньги для этого. Новоиспеченный президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о дефиците бюджета главного футбольного органа страны.