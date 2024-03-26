Україна — Ісландія: Циганков забив супергол після травми (відео)

Переможець цього протистояння вийде на Євро

Збірна України зрівняла рахунок у матчі проти команди Ісландії. На початку другого тайму влучним ударом відзначився Віктор Циганков.

Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Команди грають за право виходу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024. Переможець протистояння отримає пряму путівку на турнір, повідомляє "Телеграф".

Ще в першому таймі ісландці зненацька вийшли вперед, хоча перевагою володіли наші футболісти. У другому таймі українська збірна продовжила насідати на ворота суперника і закономірно отримала шанс взяття воріт, яким скористався Циганков.

Цікаво, що Віктор Циганков не вийшов у стартовому складі на матч проти Боснії та Герцеговини, оскільки зазнав травми в іспанській "Жироні". Сьогодні він вийшов у старті та довів, що є одним із лідерів нашої команди.

Якщо гра завершиться внічию, то на команди чекають два тайми по 15 хвилин, а якщо і там не буде переможця — то попереду серія пенальті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у півфіналі відбору "синьо-жовті" впоралися зі збірною Боснії та Герцеговини (2:1), а Вікінги вибили Ізраїль (4:1).