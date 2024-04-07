"Ман Юнайтед" відібрав очки у "Ліверпуля", забивши гол із центру поля (відео)

Англійське дербі вдалося

У неділю, 7 квітня, у 32 турі чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 зустрілися найтитулованіші клуби Англії — "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль". У минулому турі АПЛ манкуніанці програли "Челсі" у поєдинку-трилері.

Зустріч, яка проходила у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд", завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

На початку першого тайму господарі забили гол, який справедливо не зарахували через офсайд. Після цього на полі була одна команда. "Ліверпуль" засипав ворота манчестерського клубу градом атак, одна з яких стала результативною. На 23-й хвилині Луїс Діас відкрив рахунок у поєдинку.

У другому таймі МЮ зненацька зрівняв рахунок. Бруно Фернандеш ударом із центру поля шокував "Ліверпуль". У середині другої половини Коббі Мейну ударом з розвороту вивів манкуніанців уперед, проте втримати перемогу господарі не зуміли. Під завісу зустрічі Мохаммед Салах реалізував пенальті.

Повний відеоогляд матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп залишить клуб, щоб відпочити від футболу. Німецький фахівець не піде без трофея, адже цього сезону Червоні здобули Кубок ліги, перегравши у фіналі "Челсі" Михайла Мудрика.