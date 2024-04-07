"Ман Юнайтед" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол с центра поля (видео)

Английское дерби удалось

В воскресенье, 7 апреля, в 32 туре чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 встретились самый титулованные клубы Англии — "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". В прошлом туре АПЛ манкунианцы проиграли "Челси" в поединке-триллере.

Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

В начале первого тайма хозяева забили гол, который справедливо не был засчитан из-за офсайда. После этого на поле была 1 команда. "Ливерпуль" засыпал ворота манчестерского клуба градом атак, одна из которых стала результативной. На 23-й минуте Луис Диас открыл счет в поединке.

Во втором тайме МЮ неожиданно сравнял счет. Бруно Фернандеш ударом из центра поля шокировал "Ливерпуль". В середине второй половине Кобби Мейну ударом с разворота вывел манкунианцев вперед, однако удержать победу хозяева не сумели.ю Под занавес встречи Мохаммед Салах реализовал пенальти.

Полный видеообзор матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" будет доступен здесь позднее.

Напомним, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб, чтобы отдохнуть от футбола. Немецкий специалист не уйдет без трофея, ведь в текущем сезоне Красные завоевали Кубок лиги, переиграв в финале "Челси" Михаила Мудрика.