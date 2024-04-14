"Барселона" — ПСЖ: букмекери заінтригували прогнозом на гру

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита зустрічі

У вівторок, 16 квітня, "Барселона" проведе другий поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти ПСЖ. У першій грі каталонці здобули мінімальну виїзну перемогу з рахунком 3:2. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — ПСЖ.

Аналітики вважають господарів зустрічі невеликими фаворитами матчу-відповіді. Про це повідомляє Favbet.

Крім того, букмекери віддають Синьо-гранатовим значно більше шансів на прохід у півфінал ЛЧ. На успіх каталонців фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,27. Разом з тим подібний тріумф гостей менш ймовірний — коефіцієнт 3,90. Додамо, що ймовірність перемоги Барси у домашній грі оцінюється у 44%, а ПСЖ – у 31%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Барселона" — ПСЖ:

Favbet: (перемога "Барселони" 2,23 — нічия 3,90 — перемога ПСЖ 3,10)

William Hill: (2,15 — 4,00 — 2,90)

Bwin: (2,20 — 3,80 — 2,95)

Гра "Барселона" — ПСЖ пройде у столиці Каталонії. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок по ТБ в Україні. Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів парижани вибили іспанський "Реал Сосьєдад", а іспанці — італійський "Наполі".