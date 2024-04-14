"Барселона" - ПСЖ: букмекеры заинтриговали прогнозом на игру

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита встречи

Во вторник, 16 апреля, "Барселона" проведет второй поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против ПСЖ. В первой игре каталонцы добыли минимальную выездную победу со счетом 3:2. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — ПСЖ.

Аналитики считают хозяев встречи небольшими фаворитами ответного матча. Об этом сообщает Favbet.

Кроме того, букмекеры отдают Сине-гранатовым значительно больше шансов на проход в полуфинал ЛЧ. На успех каталонцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. В то же время подобный триумф гостей менее вероятен — коэффициент 3,90. Добавим, что вероятность победы Барсы в домашней игре оценивается в 44%, а ПСЖ — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" — ПСЖ:

Favbet: (победа "Барселоны" 2,23 — ничья 3,90 — победа ПСЖ 3,10)

William Hill: (2,15 — 4,00 — 2,90)

Bwin: (2,20 — 3,80 — 2,95)

Игра "Барселона" — ПСЖ пройдет в столице Каталонии. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок по ТВ в Украине. Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов парижане выбили испанский "Реал Сосьедад", а испанцы — итальянский "Наполи".