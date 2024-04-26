"Дніпро-1" — "Динамо": пряма відеотрансляція матчу

У команд виник невеликий конфлікт перед грою

У суботу, 27 квітня, "Дніпро-1" у рамках центрального матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 прийме "Динамо". Напередодні дніпряни відмовили Біло-Синім у перенесенні гри в інше місто, хоча молодіжні склади команд зіграли у Києві.

У прямому ефірі відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Динамо" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Зустріч відбудеться у Дніпрі на однойменній арені, початок поєдинку о 13:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Динамо"

Команди підходять до гри у різному настрої. "Динамо" веде боротьбу за чемпіонство з "Шахтарем", а ось дніпряни намагаються зачепитися за місце у єврокубках. У будь-якому випадку це протистояння вже стало принциповим в українському футболі, а тому глядачам, напевно, буде цікаво стежити за грою. Додамо, що у першому колі "Дніпро-1" обіграв Біло-Синіх з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого туру УПЛ кияни розгромили "Полісся" з рахунком 3:0, а дніпряни втратили очки в поєдинку проти "Вереса" (1:1). Зазначимо, "Шахтар" у 26 турі чемпіонату України проведе гостьову зустріч із ЛНЗ.