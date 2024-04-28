У РФ пригрозили "Кинджалами" після слів українських коментаторів (відео)

Російські футболісти досі виступають у топ-лігах Європи

Коментатори українського медіасервісу Megogo не озвучували прізвища російських футболістів, а вигадали їм прізвиська. Напередодні стала відома заробітна плата українських коментаторів в УПЛ.

Про це повідомляє "Телеграф". Деякі російські футболісти виступають у європейських лігах та єврокубках.

Під час матчу 33-го туру Ла Ліги "Реал Сосьєдад" — "Реал" (0:1) коментатор Павло Посохов назвав російського футболіста господарів Арсена Захаряна "Захрюканом". А коментатор Віталій Волочай під час гри-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи "Аталанта" — "Ліверпуль" (0:1) назвав російського вінгера Олексія Міранчука "Мразинчуком".

У Росії почалася справжня істерика через цю ситуацію. Росіяни навіть погрожують новими ракетними ударами по Україні.

Павло Посохов

Нагадаємо, нещодавно український півзахисник Руслан Маліновський розкритикував "Аталанту", за яку він виступав кілька сезонів, за публікацію у соцмережах про успіх збірної Росії та Міранчука зокрема. Після цього агент росіянина Вадим Шпіньов образив гравця "Дженоа" та збірної України.

Раніше Посохов звернув увагу телеглядачів на проблему блокади українського кордону польськими фермерами, які під час акції протесту розсипали українське зерно прямо на залізничних коліях. Момент потрапив у трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Порту" — "Арсенал".