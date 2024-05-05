16-річний футболіст забив переможний гол у чемпіонаті України з нульового кута (відео)

Гравець робив подачу, але м’яч залетів у ворота

Днями у Першій лізі відбувся матч 7-го туру між МФК "Металург" та "Металістом". До речі, харківський клуб минулого сезону виступав в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Переможний гол у грі, яка відбулася в Умані на стадіоні "Центральний", записав на свій рахунок 16-річний захисник "Металіста" Кирило Дігтярь. Про це повідомляє "Телеграф".

На 37-й хвилині поєдинку Дігтярь виконав "сухий лист" із кутового і м’яч залетів у ворота запорожців. Як зізнався після матчу сам гравець, це сталося випадково, адже він робив навіс у штрафний майданчик, а не бив по воротах.

"Я не бив, я просто робив подачу з кутового, а там уже вийшло як вийшло", — сказав після гри Кирило.

Зазначимо, "Металург" та "Металіст" борються за виживання у Першій лізі. Завдяки цій перемозі харків’яни залишили зону вильоту.

Нагадаємо, у Першій лізі у матчі проти "Гірника-Спорт" (0:2) гравець "Діназа" В’ячеслав Шевченко вдарив арбітра головою в груди. Після гри форвард зазначив, що шкодує лише про одне, що не вдарив рефері сильніше.