16-летний футболист забил победный гол в чемпионате Украины с нулевого угла (видео)

Игрок делал подачу, но мяч залетел в ворота

На днях в Первой лиге состоялся матч 7-го тура между МФК "Металлург" и "Металлистом". К слову, харьковский клуб в прошлом сезоне выступал в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Победный гол в игре, которая состоялась в Умани на стадионе "Центральный", записал на свой счет 16-летний защитник "Металлиста" Кирилл Дигтярь. Об этом сообщает "Телеграф".

На 37-й минуте поединка Дигтярь исполнил "сухой лист" с углового и мяч залетел в ворота запорожцев. Как признался после матча сам игрок, это произошло случайно, ведь он делал навес в штрафную площадь, а не бил по воротам.

"Я не бил, я просто делал подачу с углового, а там уже получилось как получилось", — сказал после игры Кирилл.

Отметим, "Металлург" и "Металлист" борются за выживание в Первой лиге. Благодаря этой победе харьковчане покинули зону вылета.

Напомним, в Первой лиге в матче против "Горняка-Спорт" (0:2) игрок "Диназа" Вячеслав Шевченко ударил арбитра головой в грудь. После игры форвард отметил, что жалеет лишь об одном, что не ударил рефери сильнее.