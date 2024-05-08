Промоутер Ломаченка назвав головну проблему українського боксера

Боб Арум зазначив, що попри все розраховує на перемогу українця

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Промоутер Боб Арум розраховує побачити топ-бокс у виконанні Василя Ломаченка у поєдинку проти Джорджа Камбососа, проте звертає увагу на вік українця.

Свою думку один із найвідоміших у світі боксу промоутерів висловив у коментарі Sky Sports. Зокрема, Арум зазначив:

"Ломаченко – суперталановитий боксер. Але є питання віку, особливо він важливий у легкому дивізіоні. Тут він важливіший, ніж у важких дивізіонах. Сподіваюся, Лома виправдає очікування і виграє бій. Немає боксера, чий бокс приносить мені більше задоволення.

Не приховую, Камбосос є реальною загрозою. Він може виграти бій, він дуже талановитий, але Ломаченко суперталановитий", – додав Арум.

Раніше американська промоутерська компанія Top Rank випустила фільм, присвячений бою Ломаченка — Камбосос під назвою "Дорога спокути". Також Ломаченко провів відкрите тренування перед титульним боєм із зображенням голуба миру на футболці.