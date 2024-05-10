"На російському стилі": суперника Ломаченка багато що пов’язує з Росією (відео)

Австралієць працює під керівництвом російського тренера

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) розповів про підготовку до бою проти ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО). Бій Ломаченко — Камбосос відбудеться 12 травня.

Відповідний коментар Камбососа наводить Fight Hub TV. Джордж зазначив, що виріс на "російському стилі".

"Добре мати такого тренера, як Антон Кадушин, екстремального, організованого, з високим інтелектом і розумінням того, що він робить. Це інший стиль, європейський стиль.

Відколи мене готує один із головних тренерів олімпійської збірної Росії, як ти можеш не ставати краще? Я теж вийшов із цього бійцівського стилю. Якщо повернутись до мого минулого, я виріс на цьому російському стилі.

Я чекаю на чудовий бій. Я знаю, чого від нього чекати ”, — сказав Камбосос.

Нагадаємо, до поєдинку з Ломаченком Камбососа готує російський тренер Антон Кадушин. Крім того, в таборі австралійця знаходився російський боксер Артур Субханкулов, у якого є контракт з МВС РФ, що діє. Міністерство молоді та спорту України включило його до списку спортсменів, які підтримують війну в Україні. Джордж навіть повісив російський прапор на своїй тренувальній базі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Ломаченко — Камбосос в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади перед "дуеллю".