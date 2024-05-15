У завзятій та нервовій боротьбі: "Шахтар" виграв Кубок України (відео)

Команда з Донецька обіграла полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1

У Рівному завершився фінальний матч Кубка України з футболу. У цій грі чинний чемпіон України "Шахтар" протистояв "Ворсклі".

Гра проходила з перевагою гірників і завершилася перемогою "оранжево-чорних" з рахунком 2:1, повідомляє "Телеграф". Героєм матчу став Юхим Конопля, автор переможного голу.

Із самого початку поєдинку "Шахтар" чинив тиск на ворота суперника, що призвело до голу наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Іраклій Азаров виконав подачу з лівого флангу на дальній кут воротарського майданчика, де Данило Сікан ударом головою перекинув м’яч через воротаря полтавців Павла Ісенка.

Після цього гра трохи заспокоїлася, але на початку другого тайму "гірники" пішли в атаку з новими силами та на 56-й хвилині відзначилися знову. Подачу кутового з правого флангу від Олександра Зубкова зусиллями Миколи Матвієнка було переведено на дальню штангу де Конопля замикав, але Ісенко, здавалося, зробив сейв, відбивши м’яч на самій лінії воріт. Втім, на повторі було чітко видно, що м’яч перетнув лінію воріт.

Після цього донеччани трохи заспокоїлися і цей спокій ледь не вартував їм перемоги. На 85-й хвилині "Ворсклі" вдалася комбінація, в якій після прострілу Іллі Крупського з правого флангу до штрафного майданчика був ефектний удар п’ятою від Миколи Ковталюка з меж воротарського майданчика — 1:2.

Після цього гра помітно загострилася, але Траоре вміло тягнув час, а наприкінці виникла сутичка між гравцями двох команд. Суддя змушений був показати жовті картки гравцям обох команд.

У підсумку "Шахтар" виграв і завоював Кубок України, зробивши "золотий дубль" цього сезону. У суботу, 11 травня, команда виграла чемпіонат України, обігравши у вирішальному матчі київське "Динамо" (1:0).