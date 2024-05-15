В упорной и нервной борьбе: "Шахтер" выиграл Кубок Украины (видео)

Команда из Донецка обыграла полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1

В Ровно завершился финальный матч Кубка Украины по футболу. В этой игре действующий чемпион Украины "Шахтер" противостоял "Ворскле".

Игра проходила с преимуществом горняков и завершилась победой "оранжево-черных" со счетом 2:1, сообщает "Телеграф". Героем матча стал Ефим Конопля, автор победного гола.

С самого начала поединка "Шахтер" оказывал давление на ворота соперника, которое привело к быстрому голу. На 40-й минуте Ираклий Азаров выполнил подачу с левого фланга на дальний угол вратарской, где Даниил Сикан ударом головой перебросил мяч через вратаря полтавчан Павла Исенко.

После этого игра немного успокоилась, но в начале второго тайма "горняки" пошли в атаку с новыми силами и на 56-й минуте отличились вновь. Подача углового с правого фланга от Александра Зубкова усилиями Николая Матвиенко была переведена на дальнюю, где Конопля замыкал, но Исенко , казалось, сделал сейв, отразив мяч на самой линии ворот. Впрочем, на повторе было четко видно, что мяч пересек линию ворот.

После этого дончане немного успокоились и это спокойствие едва не стоило им победы. На 85-й минуте "Ворскле" удалась комбинация, в которой после прострела Ильи Крупского с правого фланга штрафной последовал эффектный удар пяткой от Николая Ковталюка из пределов вратарской — 1:2.

После этого игра заметно обострилась, но Траоре умело тянул время, а в концовке возникла стычка между игроками двух команд. Судья вынужден был показать желтые карточки игрокам обеих команд.

В итоге, "Шахтер" выиграл и завоевал Кубок Украины, сделав "золотой дубль" в этом сезоне. В субботу, 11 мая, команда выиграла чемпионат Украины, обыграв в решающе матче киевское "Динамо" (1:0).