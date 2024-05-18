Усик — Ф’юрі: перед боєм сталася безглузда помилка

Дивне непорозуміння сталося на церемонії зважування

Напередодні вечора боксу Усик — Ф’юрі в Саудівській Аравії відбулася традиційна церемонія зважування учасників шоу. Усім запам’яталася витівка "Циганського короля" на заході, проте сталася неймовірна помилка організаторів.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Майкл Бенсон. За інформацією джерела, організатори неправильно оголосили вагу українського чемпіона.

"Вага Олександра Усика, схоже, була неправильно оголошена на зважуванні перед поєдинком з Тайсоном Ф’юрі. Схоже, він насправді набрав 223 фунти, а не 233 фунти", — написав Бенсон.

Таким чином, за словами Бенсона, справжня вага Усика на церемонії зважування склала не 105,6 кг, а 101,1 кг. До речі, британець показав на терезах 118,84 кг.

Відео церемонії зважування учасників бою Усик — Ф’юрі

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися супербій Усик — Ф’юрі в Україні. Додамо, що букмекери у день поєдинку кардинально змінили свій прогноз на бій. Раніше український боксер Даніель Лапін здобув дострокову перемогу в першому раунді шоу боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).