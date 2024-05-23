Розгром і хет-трик Лукмана: "Аталанта" виграла Лігу Європи та перервала вражаючу серію "Байєра" (відео)

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь італійського клубу

У Дубліні (Ірландія) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2024/25, в якому італійська "Аталанта" протистояла німецькому "Байєру". У цій грі визначався володар другого за значимістю єврокубкового титулу.

"Аталанта" виграв матч із рахунком 3:0, повідомляє "Телеграф". Головним героєм гри став Адемола Лукман, який забив усі три голи та оформив хет-трик.

У перші півгодини команда з Бергамо під проводом Джамп’єро Гасперіні домінувала на полі. Свою перевагу вона двічі реалізувала, і обидва рази гол у воротах Матея Коваржа забив Лукман. Спершу нігерієць замкнув простріл Давиді Дзаппакості, а потім видав сольний прохід, "розгойдав" Граніта Джаку і вклав м’яч у дальній кут.

Після перерви "Байєр" дещо додав завдяки замінам і створив ряд напівмоментів. Але зробити черговий камбек не зумів. Більше того, пропустив утретє. Нестримний Лукман скористався пасивністю Едмона Тапсоба та ударом з лівої оформив перший хет-трик в історії фіналів Ліги Європи.

"Аталанта" — "Байєр", хет-трик Лукмана

Таким чином рекордна серія німецького клубу, який не програвав з кінця минулого сезону, перервалася на позначці в 51 матч. Також "Байєр" упустив можливість виграти требл. Нагадаємо, раніше команда Алонсо вперше в історії стала чемпіоном Бундесліги. Німецька команда завершить сезон фінальним матчем Кубка Німеччини проти "Кайзерслаутерну" 25 травня.

У свою чергу "Аталанта" вперше в історії виграла єврокубок. Також це лише другий трофей для команди, яка виграла Кубок Італії в далекому сезоні 1962/63, 61 рік тому.