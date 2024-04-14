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"Баєр" вперше в історії виграв Бундеслігу, залишивши "Баварію" позаду (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вболівальники "Баєра" почали святкувати ще до початку матчу Новина оновлена 14 квітня 2024, 21:27
Вболівальники "Баєра" почали святкувати ще до початку матчу. Фото twitter.com/bayer04_en

У Леверкузені сьогодні святкуватимуть до ранку

У неділю, 14 квітня, "Баєр" у рамках матчу 29-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 приймав "Вердер". До речі, у березні в Бундеслізі відбулося Дер-Класірек.

Поєдинок, який проходив у Леверкузені на "Бай-Арені", завершився переконливою перемогою господарів із рахунком 5:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу Фармацевтам здобули точні удари Віктора Боніфейса (пенальті), Граніта Джаки та Флоріана Вірца (хет-трик). Цей результат гарантував "Баєру" перше місце у Бундеслізі. Таким чином, леверкузенський клуб уперше у своїй історії відсвяткував перемогу у чемпіонаті Німеччини.

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Вердер":

У Леверкузені розпочалися масові гуляння. Грандіозний успіх Хаві Алонсо та Ко увійде в історію німецького футболу. Додамо, що "Баєр" цього сезону не програвав на внутрішній арені, вигравши 25 матчів, чотири рази зігравши внічию.

Нагадаємо, від Бундесліги в Лізі чемпіонів продовжують свої виступи "Баварія" та "Боруссія" Д. Мюнхенці в 1-му поєдинку 1/4 фіналу зіграли внічию з "Арсеналом", а Джмелі програли "Атлетіко".

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#Футбол #Ліга чемпіонів #ФК Вердер #ФК Байєр