Усик — Ф’юрі 2: "Циганський король" активував пункт про реванш

Другий бій також пройде в Ер-Ріяді

Промоутер Боб Арум оголосив, що ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) активував опцію про реванш з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (22-0, 14 КО). Перший поєдинок між британцем та українцем завершився перемогою останнього роздільним рішенням суддів.

Відповідний коментар Арума наводить talksport. За словами промоутера, другий бій між Усиком та Ф’юрі може відбутися наприкінці 2024 року або на початку 2025 року.

"Є пункт про реванш — Тайсон скористався ним. Цей бій відбудеться або наприкінці року, або на початку наступного року. Його знову проведуть в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва боксери.

Перший поєдинок був таким чудовим і спірним. Багато хто вважав, що Тайсон вирвав перемогу, деякі вважали, що Усик заслужив здобуту перемогу.

Давайте подивимося, що станеться у реванші. Думаю, буде великий інтерес. Незалежно від того, перемога чи поразка, мені б хотілося побачити Тайсона, який, вірю, виграє реванш”, – сказав Арум.

Нагадаємо, "Кіт" за підсумками 12 раундів переміг "Циганського короля" та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, хоча думки суддів розділилися. Дивіться найкращі моменти бою Усик — Ф’юрі, а також повний бій.