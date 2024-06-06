Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті проведуть другий спаринг перед ЧЄ-2024

У п’ятницю, 7 червня, збірна України з футболу зіграє черговий товариський матч перед чемпіонатом Європи-2024. У першій грі Синьо-жовті дали бій команді Німеччини (0:0), а тепер проведуть спаринг із Польщею

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна. Поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні "Народовий" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Польща – Україна – початок о 21:45 (оновлюється)

Збірна України після топового суперника поміряється силами із "середньою" Польщею. Обидві команди пробилися на чемпіонат Європи, причому обидві зробили це через стиковий раунд. Спаринг допоможе тренерам збірних визначитися з фінальним складом та тактикою на Євро. Додамо, що в очному протистоянні поляки мають на одну перемогу більше, ніж українці (4 проти 3 при 2 нічиїх), проте букмекери віддають лише невелику перевагу Білим орлам у грі проти Синьо-жовтих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч Польща — Україна у прямому ефірі.

Нагадаємо, всього збірна України запланувала 3 спаринги перед ЧЄ-2024. До речі, на чемпіонаті Європи, який розпочнеться 14 червня, Синьо-жовті проведуть як мінімум три гри. Розклад матчів Євро-2024 доступний на сайті "Телеграф".