"Напружена дуель": бій невидимих борців на альтернативній Олімпіаді в РФ наробив шуму в мережі (відео)

У Литві нічого не знають про участь свого спортсмена на турнірі

Ігри БРІКС у РФ подавалися як альтернативні Олімпійські ігри, а в результаті на виході "міжнародні" змагання нагадують "сміхопанораму". Днями дуель борців на цьому турнірі розсмішила мережу.

Про це повідомляє "Телеграф". Річ у тому, що спортсмени просто не вийшли на килим, однак одному з них присудили перемогу.

У Казані стався бій "невидимих" борців у дисципліні кореш (боротьба на поясах) — на нього не прийшов жоден зі спортсменів. Проте перемогу присудили литовцю Андрюсу Мажейку (заявили як Андріус Мазеїка). Відео напруженої дуелі опублікували у мережі.

Користувачі лише сміються з російського аналога Олімпіади:

На сайті змагань зазначено, що Мажейка був єдиним спортсменом із Литви на "Іграх" і виступав він у ваговій категорії до 85 кг. На старті литовець програв борцю з Казахстану Аділету Жанбирши, не вийшовши на килим. А в боротьбі за 3-5 місця литовець переміг румуна Степана Карасені, при цьому обидва спортсмени не з’явилися на змаганнях. Неймовірно, але Андрюс вийшов на килим у боротьбі за "бронзу", але програв представнику Киргизстану Анвару Муратбеку Уулу. Видання "Агентство" не зуміло знайти підтвердження того, що цей поєдинок відбувся насправді.

За інформацією "Агентства", Мажейка — справжній борець із Литви. Литовське видання LRT зв’язалося з тренером спортсмена Сергієм Касимовим. За його словами, Андрюс уже 2 роки не виступає на професійному рівні через травму спини.

"Можливо, вони фальсифікують ці протоколи, щоб показати, що в них бере участь більше країн. На 99,9% впевнений, що він туди не ходив, подзвоню сам і дізнаюся, чи він там був", — сказав Касимов.

А у Федерації боротьби Литви повідомили, що не делегували спортсмена на ці змагання.

Напередодні на Іграх БРІКС російський синхроніст Олександр Мальцев виявився єдиним учасником довільної програми. Він посів перше місце та отримав золоту медаль.

Раніше повідомлялося, що Путін наказав провести у вересні 2024 ще одну альтернативну Олімпіаду ("Ігри Дружби") з величезними призовими. Однак російська влада, схоже, не зможе організувати турнір.