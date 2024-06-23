"Напряженная дуэль": бой невидимых борцов на альтернативной Олимпиаде в РФ наделал шуму в сети (видео)

В Литве ничего не знают об участии своего спортсмена на турнире

Игры БРИКС в РФ подавались как альтернативные Олимпийские игры, а в итоге на выходе "международные" соревнования напоминают "смехопанораму". На днях дуэль борцов на этом турнире рассмешила сеть.

Об этом сообщает "Телеграф". Дело в том, что спортсмены попросту не вышли на ковер, однако одному из них присудили победу.

В Казани произошел бой "невидимых" борцов в дисциплине корэш (борьба на поясах) — на него не пришел ни один из спортсменов. Однако победу присудили литовцу Андрюсу Мажейка (был заявлен как Андриус Мазеика). Видео напряженной дуэли опубликовали в сети.

Пользователи лишь смеются с российского аналога Олимпиады:

На сайте соревнований указано, что Мажейка был единственным спортсменом из Литвы на "Играх" и выступал он в весовой категории до 85 кг. На старте литовец проиграл борцу из Казахстана Адилету Жанбыршы, не выйдя на ковер. А в борьбе за 3-5 места литовец победил румына Степана Карасени, при этом оба спортсмена не явились на соревнования. Невероятно, но Андрюс вышел на ковер в борьбе за "бронзу", но проиграл представителю Кыргызстана Анвару Муратбеку Уулу. Издание "Агентство" не сумело найти подтверждение того, что этот поединок состоялся на самом деле.

По информации "Агентства", Мажейка — реальный борец из Литвы. Литовское издание LRT связалось с тренером спортсмена Сергеем Касымовым. По его словам, Андрюс уже 2 года не выступает на профессиональном уровне из-за травмы спины.

"Может быть, они фальсифицируют эти протоколы, чтобы показать, что в них участвует больше стран. На 99,9% уверен, что он туда не ходил, позвоню сам и узнаю, был ли он там", — сказал Касымов.

А в Федерации борьбы Литвы сообщили, что не делегировали спортсмена на эти соревнования.

Накануне на Играх БРИКС Российский синхронист Александр Мальцев оказался единственным участником произвольной программы. Он занял первое место и получил золотую медаль.

Ранее сообщалось, что Путин приказал провести в сентябре 2024 года еще одну альтернативную Олимпиаду ("Игры Дружбы") с огромными призовыми. Однако российские власти, похоже, не смогут организовать турнир.