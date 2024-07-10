Радянський чемпіон заявив про змову Заходу проти РФ

Колишній спортсмен накинувся на американську гімнастку

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав перемоги чотириразової олімпійської чемпіонки у спортивній гімнастиці Сімони Байлз із США "змовою Заходу". Минулого року радянський чемпіон запропонував провести Ігри без допінг-контролю.

Відповідний коментар Васильєва наводить Р-Спорт. Дмитро вважає, що західні країни об’єдналися проти РФ із метою панування у світовому спорті.

"У ситуації з Байлз видно паралелі з норвезькими біатлоністами-астматиками, яким взагалі дано зелене світло.

Виходить, що вони найхворобливіші спортсмени за густотою населення, адже населення країни близько 5 мільйонів. І при цьому найхворобливіші спортсмени обіграють увесь світ. Але ж це абсурд, цього не може бути.

Ситуація з Байлз — частина змови та обману з боку західних країн, коли для деяких спортсменів були створені особливі умови для того, щоб показати — Захід домінує практично у всіх видах спорту. І їй теж було дано зелене світло", — сказав Васильєв.

У мережі лише посміялися зі слів Васильєва.

До речі, Байлз виступить за збірну США на Олімпіаді-2024. У 2016 році вона розповідала, що з дитинства використовує препарати від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ). Гімнастці було видано дозвіл на вживання психостимулятора як терапевтичний виняток.

Симона Байлз на Олімпіаді в Ріо виграла 4 золота

Раніше Васильєв заявив, що чиновники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заразилися "вірусом русофобії".

Нагадаємо, РФ звинуватила Україну та МОК у змові. Після цього на главу МОК Томаса Баха почалися нападки з боку Росії.