Радянський чемпіон заявив про змову Заходу проти РФ
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Колишній спортсмен накинувся на американську гімнастку
Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав перемоги чотириразової олімпійської чемпіонки у спортивній гімнастиці Сімони Байлз із США "змовою Заходу". Минулого року радянський чемпіон запропонував провести Ігри без допінг-контролю.
Відповідний коментар Васильєва наводить Р-Спорт. Дмитро вважає, що західні країни об’єдналися проти РФ із метою панування у світовому спорті.
"У ситуації з Байлз видно паралелі з норвезькими біатлоністами-астматиками, яким взагалі дано зелене світло.
Виходить, що вони найхворобливіші спортсмени за густотою населення, адже населення країни близько 5 мільйонів. І при цьому найхворобливіші спортсмени обіграють увесь світ. Але ж це абсурд, цього не може бути.
Ситуація з Байлз — частина змови та обману з боку західних країн, коли для деяких спортсменів були створені особливі умови для того, щоб показати — Захід домінує практично у всіх видах спорту. І їй теж було дано зелене світло", — сказав Васильєв.
У мережі лише посміялися зі слів Васильєва.
До речі, Байлз виступить за збірну США на Олімпіаді-2024. У 2016 році вона розповідала, що з дитинства використовує препарати від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ). Гімнастці було видано дозвіл на вживання психостимулятора як терапевтичний виняток.
Раніше Васильєв заявив, що чиновники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заразилися "вірусом русофобії".
Нагадаємо, РФ звинуватила Україну та МОК у змові. Після цього на главу МОК Томаса Баха почалися нападки з боку Росії.