Советский чемпион заявил о заговоре Запада против РФ
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Бывший спортсмен набросился на американскую гимнастку
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал победы четырехкратной олимпийской чемпионки в спортивной гимнастике Симоны Байлз из США "заговором Запада". В прошлом году советский чемпион предложил провести Игры без допинг-контроля.
Соответствующий комментарий Васильева приводит Р-Спорт. Дмитрий считает, что западные страны объединились против РФ с целью господства в мировом спорте.
"В ситуации с Байлз видны параллели с норвежскими биатлонистами-астматиками, которым вообще дан зеленый свет.
Получается, что они самые больные спортсмены по плотности населения, ведь население страны около 5 миллионов. И при этом самые больные спортсмены обыгрывают весь мир. Но это же абсурд, этого не может быть.
Ситуация с Байлз – часть заговора и обмана со стороны западных стран, когда для некоторых спортсменов были созданы особые условия для того, чтобы показать – Запад доминирует практически во всех видах спорта. И ей тоже был дан зеленый свет", — сказал Васильев.
В сети лишь посмеялись надо словами Васильева.
К слову, Байлз выступит за сборную США на Олимпиаде-2024. В 2016 году она рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Гимнастке было выдано разрешение на употребление психостимулятора в качестве терапевтического исключения.
Ранее Васильев заявил, что чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) заразились "вирусом русофобии".
Напомним, РФ обвинила Украину и МОК в сговоре. После этого на главу МОК Томаса Баха начались нападки со стороны России.