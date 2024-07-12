ФІФА пригрозила викинути Італію з великого футболу: що сталося

Футбольним функціонерам не сподобався один законопроєкт в Італії

Італійські команди можуть бути відсторонені від міжнародних змагань, а чемпіонат Європи-2032 можуть відібрати в Італії. До речі, італійська збірна завершила Євро-2024 вже у першому раунді плей-оф.

Про проблеми Італії з ФІФА та УЄФА повідомляє La Repubblica. Вся справа у "поправці Муле".

Член партії Forza Italia Джорджо Муле запропонував внести у Декрет про спорт положення, що дозволяють клубам і футболістам безпосередньо звертатися до адміністративних судів першої інстанції, минаючи спортивні, а також дають лігам повну статутну, нормативну, організаційну та управлінську незалежність від Італійської федерації футболу (FIGC). В УЄФА та ФІФА вбачають у цій поправці "втручання влади країни в спорт", а тому погрожують FIGC серйозними наслідками.

"Якщо поправка буде схвалена в початковому вигляді або в новому формулюванні, яке, як і раніше, підтримуватиме елементи, згадані в цьому листі, у нас не буде іншого вибору, крім як передати це питання в наші директивні органи для оцінки можливих заходів, включаючи можливе зупинення діяльності FIGC", — сказано в документі, адресованому главі FIGC Габріеле Гравіне.

На груповому етапі Євро-2024 збірна Італії вирвала нічию з Хорватією (1:1), програла Іспанії (0:1) та перемогла Албанію (2:1). У 1/8 фіналу Італія поступилася Швейцарії (0:2). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".