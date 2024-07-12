Гарячі домогосподарки та моделі: топ-5 дружин та подруг футболістів збірної Англії (фото)

Дружини футболістів відіграють велику роль у кар’єрі гравців

Збірна Англії з футболу пробилася у фінал чемпіонату Європи-2024 з футболу. Не секрет, що за кожним гравцем стоїть друга половинка.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги фото супутниць найголовніших зірок Трьох Львів на Євро-2024. Деякі з них подорожують Німеччиною, слідуючи за національною командою.

Меган Пікфорд

Воротар "Евертона" та збірної Англії Джордан Пікфорд одружився з коханням дитинства ще у 2020 році. Пара виховує двох дітей, сина, який народився у 2019 році та доньку, що з’явилася на світ у 2023 році. Кіпер на цьому Євро радує англійських фанатів надійною грою, а також своєю підготовкою до серії пенальті. Саме Джордан протягнув Англію до півфіналу ЧЄ-2024.

Меган Пікфорд

Меган та Джордан Пікфорди

Шарлотта Тріпп’єр

Захисник збірної Англії та "Ньюкасла" Кіран Тріпп’єр та Шарлотта разом вже дуже давно. Невідомо, як довго він зустрічається з рудоволосою красунею, проте вважається, що пара перебуває у стосунках з юності, а одружилася у 2016 році. У сімейства Тріпп’єр троє дітей: син Джейкоб (2016), дочка Есме Роуз (2020), їхня третя дитина народилася у 2022 році, проте її ім’я не було розкрито.

Шарлотта та Кіран Тріпп’єр

Шарлотта Тріпп’єр

Лаура Селія Вальк

За інформацією англійських ЗМІ, 21-річний півзахисник "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем зустрічається з нідерландською супермоделлю Лаурою Селією Вальк. Ця інформація проскочила у таблоїдах навесні 2024 року. Instagram нідерландки переповнений гарячими знімками. До слова, на Лауру підписано понад 500 тисяч користувачів. Додамо, що сам футболіст не афішує своїх стосунків.

Лаура Селія Вальк

Кейт Кейн

Форвард "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн та його дружина Кейт одружені вже п’ять років, хоча вони були разом ще зі шкільних часів. Примітно, що в дитинстві вони росли всього за кілька кварталів один від одного і ходили в ту саму школу в східному Лондоні. У зіркової пари четверо дітей. У 2017 році у них народилася перша дитина, Айві, а через рік, народилася друга дочка, Вів’єн. У 2021 році у Кейна та Кейт народився перший син Луї. Їхня четверта дитина, Генрі, народилася в серпні 2023 року. Додамо, що Кейт є дипломованим фітнес-інструктором і може похвалитися більш ніж 300 000 підписниками в Instagram.

Кейт та Гаррі Кейн

Кейт Кейн

Ребека Кук

Півзахисник "Ман Сіті" та збірної Англії Філ Фоден та Ребека Кук зустрічаються з підліткового віку. Ребека — найнепублічніша із цього списку дружин футболістів. Дівчина закрила свій Instagram. Філ і Ребека мають сина Ронні, дочку Тру і ще одного хлопчика, який народився 27 червня 2024 року. До речі, Ронні — один із найзірковіших дітей у Британії, на нього підписано понад 4 млн людей в Instagram. Ведуть його сторінку батьки.

Філ Фоден із сім’єю

Філ Фоден із сім’єю

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1).