16-річний футболіст поставив Францію на коліна: Іспанія – у фіналі Євро-2024 (відео)

Франція залишає турнір

У вівторок, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу. Збірна Іспанії зіграла із Францією.

Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Обережного дебюту не вийшло, і вже на старті поєдинку Франція забила свій перший гол із гри на Євро-2024. Мбаппе, який грав без маски, навісив у штрафний майданчик, а Рандаль Коло Муані головою замкнув передачу партнера. Іспанія відігралася досить швидко — 16-річний Ламін Ямаль завдав блискучого удару прямо в "дев’ятку". Ще за кілька хвилин Дані Ольмо за допомогою рикошету від Жюля Кунде вивів Фурію Роха вперед.

Другий тайм проходив із перевагою Іспанії. Футболісти Фурії Роха чудово контролювали м’яч, а от Сині так і не знайшли сили для вирішального штурму. У фіналі Іспанія зіграє проти переможця "дуелі" Англії та Нідерландів.

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Франція:

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1).

Франція на груповій стадії турніру обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У 1/8 фіналу Сині пройшли Бельгію (1:0), а в 1/4 фіналу — Португалію (0:0, 5:3 за пенальті). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".