Перший півфіналіст Євро-2024 визначився зі скандалом (відео)

Командам забракло 90 хвилин, щоб визначити переможця

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартували матчі 1/4 фіналу. Збірна Іспанії зіграла з Німеччиною.

Зустріч, що проходила у Штутгарті на однойменній арені, завершилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели досить нудний перший тайм, проте все змінило взяття воріт німців у другій половині гри. На 51-й хвилині Дані Ольмо ударом у дотик з метрів 15 замкнув передачу Ямаля. Німці після цього активізувалися та створили кілька вбивчих моментів, один з яких увінчався голом. За хвилину до кінця основного часу Флоріан Вірц зрівняв рахунок. Переможний гол Фурія Роха забила у другому овертаймі зусиллями Мікеля Меріно.

Таким чином, Іспанія пробилася у півфінал Євро-2024. Суперник Фурії Роха визначиться у матчі Франція – Португалія. Додамо, за рахунку 1:1 рефері матчу Ентоні Тейлор не поставив пенальті у ворота іспанців — Кукурелья рукою зіграв у своєму штрафному майданчику.

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Німеччина буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1).

Збірна Німеччини виграла на турнірі квартет А, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). У 1/8 фіналу німці зламали опір Данії (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".