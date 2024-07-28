Олімпіада-2024: розклад та результати українців 28 липня (оновлюється)

Любителям українського спорту буде на що подивитись на Олімпіаді 28 липня

У неділю, 28 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться другий змагальний день. Напередодні українські атлети не зуміли здобути нагороди.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 28 липня. Українці цього дня змагатимуться у стрільбі, дзюдо, настільному тенісі, тенісі, маунтінбайку, бадмінтоні та гребному слаломі.

Розклад та результати українців 28 липня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11:00 — Дзюдо (до 66 кг, м). 1/16 фіналу Богдан Ядов — Кубанічбек Айбек Уулу (Киргизстан).

12:15 — Стрільба. Пневматична рушниця 10 м, кваліфікація (м). Сергій Куліш.

12:30 — Настільний теніс. 1/32 фіналу, одиночний розряд (ж). Маргарита Пісоцька — Ораван Парананг (Таїланд).

13:00 — Теніс. Початок 1-го запуску на тенісному олімпійському турнірі.

1/32 Еліна Світоліна — Моюка Учіджіма (Японія) 2-й запуск

— Моюка Учіджіма (Японія) 2-й запуск 1/32 Марта Костюк — Нулу Сунь (Нова Зеландія) — 3-й запуск

— Нулу Сунь (Нова Зеландія) — 3-й запуск 1/32 Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди) — 4-й запуск

— Аранча Рус (Нідерланди) — 4-й запуск 1/32 Даяна Ястремська — Лаура Пігоссі (Бразилія) — 5-й запуск

15:10 — Маунтінбайк. Крос-кантрі (ж). Яна Біломоїна.

Не раніше 15:50 — Бадмінтон. Одиночки (жінки). Груповий етап. Поліна Бугрова — Грегорія Маріска Тунджунг (Індонезія).

16:30 — Веслувальний слалом. Байдарки-одиночки, півфінал (ж). Вікторія Ус.

Загалом 28 липня на Олімпійських іграх у Парижі розіграють 13 комплектів нагород. До речі, 27 липня на Іграх також розіграли 13 комплектів медалей. Лідерство у неофіційному рейтингу країн на Олімпіаді захопила Австралія.