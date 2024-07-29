Українські гімнасти опинилися за два кроки від медалі на Олімпіаді

Синьо-жовті, бувши аутсайдерами турніру, зуміли нав’язати боротьбу за медалі

У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся командний фінал у спортивній гімнастиці серед чоловіків. Збірна України несподівано боролася за "бронзу" на турнірі до останнього снаряда.

Змагання, що проходили на Арені "Берсі", завершилось перемогою Японії. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося китайцям, а "бронза" — американцям. Четверта позиція у Великої Британії. Збірна України посіла п’яте місце.

За Україну виступали Радомир Стельмах, Назар Чепурний, Олег Верняєв та Ілля Ковтун. Зазначимо, у кваліфікації Синьо-жовті показали 4-й результат у своїй підгрупі, випередивши американців.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Олімпійський чемпіон Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидента Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ за поширення "російської ІПСО".