"Переплюнули Північну Корею": у Росії вигадали новий титул

РФ все більше занурюється в альтернативну реальність

Над Росією поступово закривається "залізна завіса". Особливо це помітно на тлі Олімпійських ігор у Парижі.

Російську рекордсменку Євгенію Чикунову оголошуватимуть на російських стартах як "переможницю чемпіонок Олімпіади", хоча росіянка не брала участі в жодній Олімпіаді. Про це заявив голова Всеросійської федерації плавання (ВФП) Володимир Сальніков, передає "Матч ТВ".

"На найближче чотириріччя на всеросійських змаганнях оголошуватимемо Чикунову як дворазову переможницю чемпіонок Олімпійських ігор-2024, Євгена Рилова — як дворазового олімпійського чемпіона і переможця срібного призера Ігор у Парижі", — сказав глава ВФП.

У фіналі Кубка Росії в Казані Чикунова пропливла 100 і 200 м брасом швидше, ніж переможниці Олімпіади-2024 на цих дистанціях Тетяна Сміт і Кейт Дугласс відповідно, але це не робить її ні "олімпійською чемпіонкою", ні "переможницею чемпіонок Олімпіади". У мережі лише висміяли слова російського функціонера. Користувачі порівнюють РФ із Північною Кореєю.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам брати участь на Олімпіаді-2024 у Парижі у нейтральному статусі без прапора та гімну та іншими обмеженнями. Через це на Ігри прибуло лише 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени. Додамо, що МОК дозволив українським атлетам не тиснути руку росіянам під час Олімпіади.