"Переплюнули Северную Корею": в России придумали новый титул

РФ все больше погружается в альтернативную реальность

Над Россией постепенно закрывается "железный занавес". Особенно это заметно на фоне Олимпийских игр в Париже.

Российскую рекордсменку Евгению Чикунову будут объявлять на российских стартах как "победительницу чемпионок Олимпиады", хотя россиянка не принимала участия ни в одной Олимпиаде. Об этом заявил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, передает "Матч ТВ".

"На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова – как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже", – сказал глава ВФП.

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дугласс соответственно, но это не делает ее ни "олимпийской чемпионкой", ни "победительницей чемпионок Олимпиады". В сети лишь высмеяли слова российского функционера. Пользователи сравнивают РФ с Северной Кореей.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам участвовать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе без флага и гимна и другими ограничениями. Из-за этого на Игры прибыло всего 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены. Добавим, что МОК разрешил украинских атлетам не пожимать руку россиянам во время Олимпиады.