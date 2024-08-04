Українські гімнасти залишилися без медалей у опорному стрибку

Українські гімнасти показали світовий клас на Іграх, але лишилися без медалей

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся чоловічий фінал в опорному стрибку. Україну на турнірі представляли Ігор Радівілов та Назар Чепурний.

За підсумками турніру Радівілов посів восьме місце, а Чепурний – шосте. Про це повідомляє "Телеграф".

Обидва українці є фахівцями в опорному стрибку. Радівілов двічі ставав віцечемпіоном світу та двічі бронзовим призером у цій дисципліні. Крім того, на його рахунку "бронза" на Олімпіаді-2012. Чепурний у 2023 році став третім у цьому виді.

Зазначимо, на Олімпійських іграх у Парижі українські гімнасти були дуже близькими до медалей в особистому багатоборстві, де Ілля Ковтун став четвертим, а Олег Верняєв став восьмим. У командному багатоборстві Синьо-жовті посіли п’яте місце. Крім того, у вільних вправах Ковтун зупинився за крок від медалі, знову ставши четвертим.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ.