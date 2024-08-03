Українець Ковтун не потрапив у трійку кращих на Олімпіаді в Парижі, натомість медаль узяв уродженець Дніпра

Українець знову опинився за крок від медалі

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі проходить 8-й день змагань. Український гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у фіналі у дисципліні вільні вправи.

Змагання, що пройшли на Арені "Берсі" у Парижі, завершилися перемогою філіппінця Карлоса Юло. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" завоював уродженець Дніпра Артем Долгоп’ят (Ізраїль), а "бронзу" Джейк Джарман із Великої Британії. Ковтун набрав на 0,5 бала менше, ніж бронзовий призер і став четвертим. Зазначимо, українські коментатори на "Суспільне" під час трансляції змагань натякали на упереджене суддівство щодо українця.

На Олімпійських іграх у Парижі українські гімнасти були близькими до медалей в особистому багатоборстві, де Ковтун посів четверте місце, а Олег Верняєв — 8-ме. У командному багатоборстві Синьо-жовті посіли п’яте місце.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ за поширення "російської ІПСО".