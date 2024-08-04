Украинские гимнасты остались без медалей в опорном прыжке

Украинские гимнасты показали мировой клас на Играх, но остались без медалей

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся мужской финал в опорном прыжке. Украину на турнире представляли Игорь Радивилов и Назар Чепурный.

По итогам турнира Радивилов занял восьмое место, а Чепурный — шестое. Об этом сообщает "Телеграф".

Оба украинца являются специалистами в опорном прыжке. Радивилов дважды становился вице-чемпионом мира и дважды бронзовым призером в этой дисциплине. Кроме того, на его счету "бронза" на Олимпиаде-2012. Чепурный в 2023 году стал третьим в этом виде.

Отметим, на Олимпийских играх в Париже украинские гимнасты были очень близки к медалям в личном многоборье, где Илья Ковтун стал четвертым, а Олег Верняев стал восьмым. В командном многоборье Сине-желтые заняли пятое место. Кроме того, в вольных упражнениях Ковтун остановился в шаге от медали, вновь став четвертым.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ.