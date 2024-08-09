Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 10 серпня (оновлюється)

Збірна України цього дня точно поповнить свою скарбничку медалей

У суботу, 10 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 15-й ігровий день. Україна гарантувала медаль у боротьбі.

Почнуть медальний день марафонці, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: легка атлетика, гольф, гандбол, настільний теніс, водне поло, баскетбол, важка атлетика, скелелазіння, веслування, волейбол, художня гімнастика, стрибки у воду, футбол, сучасне п’ятиборство, боротьба, артистичне плавання, пляжний волейбол, баскетбол та брейкінг.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 10 серпня (оновлюється)

9:00 Легка атлетика: Марафон (чоловіки)

10:00 Гольф: Особистий залік, раунд 4 (жінки)

11:00 Гандбол: Матч за бронзу (жінки)

11:00 Настільний теніс: Матч за бронзу, командний розряд (жінки)

11:35 Водне поло: Матч за бронзу (жінки)

12:00 Баскетбол: Матч за бронзу (чоловіки)

12:30 Важка атлетика: 102 кг (чоловіки)

13:35 Спортивне скелелазіння: Двоборство (жінки)

13:40 Веслувальний спринт: Байдарки-одиначки 500 м (жінки)

14:00 Волейбол: Фінал (чоловіки) – 14.00

14:10 Веслувальний спринт: Байдарки-одиначки 1000 м (чоловіки)

14:40 Веслувальний спринт: Каное-одиначки 200 м (жінки)

15:00 Художня гімнастика: Групове багатоборство

16:00 Гандбол: Фінал (жінки)

16:00 Настільний теніс: Фінал, командний розряд (жінки)

16:00 Стрибки у воду: Вишка 10 м (чоловіки)

16:35 Водне поло: Фінал (жінки)

17:00 Важка атлетика: 81 кг (жінки)

18:00 Футбол: Фінал (жінки)

18:15 Волейбол: Матч за бронзу (жінки)

18:30 Сучасне п’ятиборство: Особистий залік (чоловіки)

18:59 Трекові велогонки: Медісон, фінал (чоловіки)

19:15 Боротьба: Вільна, 74 кг, 125 кг (чоловіки). Вільна, 62 кг (жінки)

20:10 Легка атлетика: Стрибки у висоту (чоловіки)

20:25 Легка атлетика: 800 м (чоловіки)

20:30 Артистичне плавання: Дуети, вільна програма

20:40 Легка атлетика: Метання списа (жінки)

20:45 Легка атлетика: 100 м з/б (жінки)

21:00 Легка атлетика: 5000 м (чоловіки)

21:19 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, понад 80 кг (чоловіки)

21:25 — Легка атлетика: 1500 м (жінки)

21:30 Важка атлетика: Понад 102 кг (чоловіки)

21:34 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу понад 67 кг (жінки)

22:00 Пляжний волейбол: Матч за бронзу (чоловіки)

22:12 Легка атлетика: Естафета 4X400 м (чоловіки)

22:15 Брейкінг: Фінали (чоловіки)

22:19 Тхеквондо: Фінал, понад 80 кг (чоловіки)

22:22 Легка атлетика: Естафета 4X400 м (жінки)

22:30 Баскетбол: Фінал (чоловіки)

22:30 Бокс: Фінал, до 57 кг (жінки)

22:37 Тхеквондо: Фінал, понад 67 кг (жінки)

22:47 Бокс: Фінал, до 57 кг (чоловіки)

23:16 Бокс: Фінал, до 75 кг (жінки)

23:30 Пляжний волейбол: Фінал (чоловіки)

23:51 Бокс: Фінал, понад 92 кг (чоловіки)

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі стався скандал через напис "Україна" на човні спортсменки. Напередодні організатори Ігор заборонили веслувальниці змагатися на каное з написом "Я — українка".