Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 10 серпня (оновлюється)
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Збірна України цього дня точно поповнить свою скарбничку медалей
У суботу, 10 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 15-й ігровий день. Україна гарантувала медаль у боротьбі.
Почнуть медальний день марафонці, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: легка атлетика, гольф, гандбол, настільний теніс, водне поло, баскетбол, важка атлетика, скелелазіння, веслування, волейбол, художня гімнастика, стрибки у воду, футбол, сучасне п’ятиборство, боротьба, артистичне плавання, пляжний волейбол, баскетбол та брейкінг.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 10 серпня (оновлюється)
9:00 Легка атлетика: Марафон (чоловіки)
10:00 Гольф: Особистий залік, раунд 4 (жінки)
11:00 Гандбол: Матч за бронзу (жінки)
11:00 Настільний теніс: Матч за бронзу, командний розряд (жінки)
11:35 Водне поло: Матч за бронзу (жінки)
12:00 Баскетбол: Матч за бронзу (чоловіки)
12:30 Важка атлетика: 102 кг (чоловіки)
13:35 Спортивне скелелазіння: Двоборство (жінки)
13:40 Веслувальний спринт: Байдарки-одиначки 500 м (жінки)
14:00 Волейбол: Фінал (чоловіки) – 14.00
14:10 Веслувальний спринт: Байдарки-одиначки 1000 м (чоловіки)
14:40 Веслувальний спринт: Каное-одиначки 200 м (жінки)
15:00 Художня гімнастика: Групове багатоборство
16:00 Гандбол: Фінал (жінки)
16:00 Настільний теніс: Фінал, командний розряд (жінки)
16:00 Стрибки у воду: Вишка 10 м (чоловіки)
16:35 Водне поло: Фінал (жінки)
17:00 Важка атлетика: 81 кг (жінки)
18:00 Футбол: Фінал (жінки)
18:15 Волейбол: Матч за бронзу (жінки)
18:30 Сучасне п’ятиборство: Особистий залік (чоловіки)
18:59 Трекові велогонки: Медісон, фінал (чоловіки)
19:15 Боротьба: Вільна, 74 кг, 125 кг (чоловіки). Вільна, 62 кг (жінки)
20:10 Легка атлетика: Стрибки у висоту (чоловіки)
20:25 Легка атлетика: 800 м (чоловіки)
20:30 Артистичне плавання: Дуети, вільна програма
20:40 Легка атлетика: Метання списа (жінки)
20:45 Легка атлетика: 100 м з/б (жінки)
21:00 Легка атлетика: 5000 м (чоловіки)
21:19 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, понад 80 кг (чоловіки)
21:25 — Легка атлетика: 1500 м (жінки)
21:30 Важка атлетика: Понад 102 кг (чоловіки)
21:34 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу понад 67 кг (жінки)
22:00 Пляжний волейбол: Матч за бронзу (чоловіки)
22:12 Легка атлетика: Естафета 4X400 м (чоловіки)
22:15 Брейкінг: Фінали (чоловіки)
22:19 Тхеквондо: Фінал, понад 80 кг (чоловіки)
22:22 Легка атлетика: Естафета 4X400 м (жінки)
22:30 Баскетбол: Фінал (чоловіки)
22:30 Бокс: Фінал, до 57 кг (жінки)
22:37 Тхеквондо: Фінал, понад 67 кг (жінки)
22:47 Бокс: Фінал, до 57 кг (чоловіки)
23:16 Бокс: Фінал, до 75 кг (жінки)
23:30 Пляжний волейбол: Фінал (чоловіки)
23:51 Бокс: Фінал, понад 92 кг (чоловіки)
Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі стався скандал через напис "Україна" на човні спортсменки. Напередодні організатори Ігор заборонили веслувальниці змагатися на каное з написом "Я — українка".