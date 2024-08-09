Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 10 августа (обновляется)

Сборная Украины в этот день точно пополнит свою копилку медалей

В субботу, 10 июня, на Олимпийских играх в Париже состоится 15-й игровой день. Украина гарантировала медаль в борьбе.

Начнут медальный день марафонцы, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за награды в таких дисциплинах: легкая атлетика, гольф, гандбол, настольный теннис, водное поло, баскетбол, тяжелая атлетика, скалолазание, гребля, волейбол, художественная гимнастика, прыжки в воду, футбол, современное пятиборье, тхэквондо, борьба, артистическое плавание, пляжный волейбол, баскетбол и брейкинг.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 10 августа (обновляется)

9:00 Легкая атлетика: Марафон (мужчины)

10:00 Гольф: Личный зачет, раунд 4 (женщины)

11:00 Гандбол: Матч за бронзу (женщины)

11:00 Настольный теннис: Матч за бронзу, командный разряд (женщины)

11:35 Водное поло: Матч за бронзу (женщины)

12:00 Баскетбол: Матч за бронзу (мужчины)

12:30 Тяжелая атлетика: 102 кг (мужчины)

13:35 Спортивное скалолазание: Двоеборье (женщины)

13:40 Гребной спринт: Байдарки-одиночки 500 м (женщины)

14:00 Волейбол: Финал (мужчины) – 14.00

14:10 Гребной спринт: Байдарки-одиночки 1000 м (мужчины)

14:40 Гребной спринт: Каноэ-одиночки 200 м (женщины)

15:00 Художественная гимнастика: Групповое многоборье

16:00 Гандбол: Финал (женщины)

16:00 Настольный теннис: Финал, командный разряд (женщины)

16:00 Прыжки в воду: Вышка 10 м (мужчины)

16:35 Водное поло: Финал (женщины)

17:00 Тяжелая атлетика: 81 кг (женщины)

18:00 Футбол: Финал (женщины)

18:15 Волейбол: Матч за бронзу (женщины)

18:30 Современное пятиборье: Личный зачет (мужчины)

18:59 Трековые велогонки: Мэдисон, финал (мужчины)

19:15 Борьба: Вольная, 74 кг, 125 кг (мужчины). Вольная, 62 кг (женщины)

20:10 Легкая атлетика: Прыжки в высоту (мужчины)

20:25 Легкая атлетика: 800 м (мужчины)

20:30 Артистическое плавание: Дуэты, свободная программа

20:40 Легкая атлетика: Метание копья (женщины)

20:45 Легкая атлетика: 100 м с/б (женщины)

21:00 Легкая атлетика: 5000 м (мужчины)

21:19 Тхэквондо: Поединки за бронзу, более 80 кг (мужчины)

21:25 Легкая атлетика: 1500 м (женщины)

21:30 Тяжелая атлетика: Более 102 кг (мужчины)

21:34 Тхэквондо: Поединки за бронзу, свыше 67 кг (женщины)

22:00 Пляжный волейбол: Матч за бронзу (мужчины)

22:12 Легкая атлетика: Эстафета 4X400 м (мужчины)

22:15 Брейкинг: Финалы (мужчины)

22:19 Тхэквондо: Финал, более 80 кг (мужчины)

22:22 Легкая атлетика: Эстафета 4X400 м (женщины)

22:30 Баскетбол: Финал (мужчины)

22:30 Бокс: Финал, до 57 кг (женщины)

22:37 Тхэквондо: Финал, более 67 кг (женщины)

22:47 Бокс: Финал, до 57 кг (мужчины)

23:16 Бокс: Финал, до 75 кг (женщины)

23:30 Пляжный волейбол: Финал (мужчины)

23:51 Бокс: Финал, более 92 кг (мужчины)

Напомним, на Олимпийских играх в Париже произошел скандал из-за надписи "Украина" на лодке спортсменки. Накануне организаторы Игр запретили гребцу соревноваться на каноэ с надписью "Я — украинка".