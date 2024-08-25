Российский гребец опозорился на чемпионате мира, исполнив подводный финиш (фото)

Финиш россиянина вызвал споры в сети

В воскресенье, 25 августа, на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан) проходит заключительный соревновательный день. На турнир были допущены россияне.

Один из представителей страны-агрессора Захар Петров выиграл "золото" ЧМ-2024, хотя сразу после заезда судьи дисквалифицировали его за "подводный" финиш на дистанции 500 м в каноэ-одиночке. Об этом сообщает "Телеграф".

Россиянин перевернулся, а его лодка пересекла финишную линию первой. Судьи поставили Захара на последнее место с пометкой "Не финишировал". Это вызвало бурную реакцию россиян и они подали протест. Невероятно, но после протеста российской стороны Петрову вернули золотую медаль.

Финиш Захара Петрова

Напомним, украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок успешно выступили на Олимпийских играх в Париже. "Телеграф" после соревнований пообщался со спортсменками, которые стали двукратными серебряными медалистками Игр. Украинки рассказали о своих эмоциях во время финальной гонки. После Игр Лузан добавила, что часть призовых отправит на благотворительность.