Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 29 серпня
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Українці стартують на Паралімпіаді
У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться перший ігровий день. Напередодні наша команда представила форму.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 29 серпня. Українці цього дня змагатимуться у бочі, голболі, пара бадмінтоні, пара настільному тенісі, пара стрільбі з лука та пара плаванні.
Розклад та результати українців 29 серпня на Паралімпіаді-2024
Боча:
13:50 — Наталія Кононенко — Мат Салім Нур Аскузаймей (Малайзія)
18:00 – Артем Колінько – Луліан Чобану (Канаду).
20:20 — Наталія Кононенко — Хана Елфар (Єгипет).
Голбол (чоловіки):
14:15 — Україна — Єгипет.
Пара бадмінтон:
Не раніше 12:30 — Олександр Чирков — Дайсуке Фуджихара (Японія).
Пара настільний теніс:
11:00 — Василь Петрунов/Олександр Єзик — Китай.
13:15 — Віктор Дідух/Максим Ніколенко — Бельгія.
13:15 — Лев Кац/Іван Май.
21:00 – Іван Май/Марина Литовченко – Польща.
21:45 — Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова.
Пара стрільба з лука:
14:00 — Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук.
14:00 — Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук/Анна-Вікторія Шевченко.
18:00 – Сергій Атаманенко.
18:00 — Анна-Вікторія Шевченко.
Пара плавання:
10:59 — Роман Бондаренко, 100 м на спині.
11:28 — Дмитро Ванзенко, 100 м батерфляй.
11:43 — Ганна Гонтар, 50 м вільний.
11:51 — Ігор Німченко, 50 м, вільний.
12:03 — Олексій Вірченко, 100 м батерфляй.
12:19 — Олександр Комаров, 200 м вільний.
12:31 — Ірина Пойда, 200 м вільний.
18:50 — Антон Коль, 100 м на спині S1 — фінал
Нагадаємо, Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безкоштовно. На сайті "Телеграф" доступний повний медальний залік Паралімпіади-2024.