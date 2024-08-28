Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 29 серпня

Українці стартують на Паралімпіаді

У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться перший ігровий день. Напередодні наша команда представила форму.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 29 серпня. Українці цього дня змагатимуться у бочі, голболі, пара бадмінтоні, пара настільному тенісі, пара стрільбі з лука та пара плаванні.

Розклад та результати українців 29 серпня на Паралімпіаді-2024

Боча:

13:50 — Наталія Кононенко — Мат Салім Нур Аскузаймей (Малайзія)

18:00 – Артем Колінько – Луліан Чобану (Канаду).

20:20 — Наталія Кононенко — Хана Елфар (Єгипет).

Голбол (чоловіки):

14:15 — Україна — Єгипет.

Пара бадмінтон:

Не раніше 12:30 — Олександр Чирков — Дайсуке Фуджихара (Японія).

Пара настільний теніс:

11:00 — Василь Петрунов/Олександр Єзик — Китай.

13:15 — Віктор Дідух/Максим Ніколенко — Бельгія.

13:15 — Лев Кац/Іван Май.

21:00 – Іван Май/Марина Литовченко – Польща.

21:45 — Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова.

Пара стрільба з лука:

14:00 — Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук.

14:00 — Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук/Анна-Вікторія Шевченко.

18:00 – Сергій Атаманенко.

18:00 — Анна-Вікторія Шевченко.

Пара плавання:

10:59 — Роман Бондаренко, 100 м на спині.

11:28 — Дмитро Ванзенко, 100 м батерфляй.

11:43 — Ганна Гонтар, 50 м вільний.

11:51 — Ігор Німченко, 50 м, вільний.

12:03 — Олексій Вірченко, 100 м батерфляй.

12:19 — Олександр Комаров, 200 м вільний.

12:31 — Ірина Пойда, 200 м вільний.

18:50 — Антон Коль, 100 м на спині S1 — фінал

Нагадаємо, Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безкоштовно. На сайті "Телеграф" доступний повний медальний залік Паралімпіади-2024.