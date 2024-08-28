Паралімпіада-2024: де і коли безкоштовно дивитися Ігри в Україні

Паралімпійські ігри-2024 покажуть безкоштовно

У середу, 28 серпня, у Парижі стартують XVII Паралімпійські літні ігри. Напередодні Франція успішно провела літню Олімпіаду.

Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є "Суспільне". Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

У прямому ефірі в Україні за перебігом Паралімпіади можна стежити одразу на кількох платформах. Ігри можна безкоштовно дивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного", які доступні в мережах кабельних операторів та в цифровому ефірі T2. Також змагання та церемонію відкриття покаже телеканал "Перший".

Додамо, що церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочнеться 28 серпня о 20:30 за київським часом. Ігри продовжаться до 8 вересня.

Від України в Парижі на Паралімпіаді виступатимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Всього на Іграх буде представлено 22 види спорту.

Нагадаємо, олімпійська збірна України завершила свої виступи на Олімпіаді-2024 у Парижі на 22-му місці. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових), що є найкращим результатом Синьо-жовтих за останні 12 років.