Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 29 августа (обновляется)

Украинцы стартуют на Паралимпиаде

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже состоится первый игровой день. Накануне наша команда представила форму.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 29 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в боче, голболе, пара бадминтоне, пара настольно теннисе, пара стрельбе из лука и пара плавании.

Расписание и результаты украинцев 29 августа на Паралимпиаде-2024

Боча:

13:50 — Наталья Кононенко — Мат Салим Нур Аскузаймей (Малайзия)

18:00 — Артем Колинько — Лулиан Чобану (Канаду).

20:20 — Наталья Кононенко — Хана Элфар (Египет).

Голбол (мужчины):

14:15 — Украина — Египет.

Пара бадминтон:

Не ранее 12:30 — Александр Чирков — Дайсуке Фуджихара (Япония).

Пара настольный теннис:

11:00 — Василий Петрунов/Александр Език — Китай.

13:15 — Виктор Дидух/Максим Николенко — Бельгия.

13:15 — Лев Кац/Иван Май.

21:00 — Иван Май/Марина Литовченко — Польша.

21:45 — Виктор Дидух/Ирина Шинкарева.

Пара стрельба из лука:

14:00 — Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук.

14:00 — Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук/Анна-Виктория Шевченко.

18:00 — Сергей Атаманенко.

18:00 — Анна-Виктория Шевченко.

Пара плавание:

10:59 — Роман Бондаренко, 100 м на спине.

11:28 — Дмитрий Ванзенко, 100 м баттерфляй.

11:43 — Анна Гонтарь, 50 м вольный.

11:51 — Игорь Нимченко, 50 м, вольный.

12:03 — Алексей Вирченко, 100 м баттерфляй.

12:19 — Александр Комаров, 200 м вольный.

12:31 — Ирина Пойда, 200 м вольный.

18:50 — Антон Коль, 100 м на спине S1 — финал

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В Украине соревнования и торжественные церемонии открытия и закрытия Игр покажут бесплатно. На сайте "Телеграф" доступен полный медальный зачет Паралимпиады-2024.