Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 29 августа (обновляется)
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Украинцы стартуют на Паралимпиаде
В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже состоится первый игровой день. Накануне наша команда представила форму.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 29 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в боче, голболе, пара бадминтоне, пара настольно теннисе, пара стрельбе из лука и пара плавании.
Расписание и результаты украинцев 29 августа на Паралимпиаде-2024
Боча:
13:50 — Наталья Кононенко — Мат Салим Нур Аскузаймей (Малайзия)
18:00 — Артем Колинько — Лулиан Чобану (Канаду).
20:20 — Наталья Кононенко — Хана Элфар (Египет).
Голбол (мужчины):
14:15 — Украина — Египет.
Пара бадминтон:
Не ранее 12:30 — Александр Чирков — Дайсуке Фуджихара (Япония).
Пара настольный теннис:
11:00 — Василий Петрунов/Александр Език — Китай.
13:15 — Виктор Дидух/Максим Николенко — Бельгия.
13:15 — Лев Кац/Иван Май.
21:00 — Иван Май/Марина Литовченко — Польша.
21:45 — Виктор Дидух/Ирина Шинкарева.
Пара стрельба из лука:
14:00 — Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук.
14:00 — Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук/Анна-Виктория Шевченко.
18:00 — Сергей Атаманенко.
18:00 — Анна-Виктория Шевченко.
Пара плавание:
10:59 — Роман Бондаренко, 100 м на спине.
11:28 — Дмитрий Ванзенко, 100 м баттерфляй.
11:43 — Анна Гонтарь, 50 м вольный.
11:51 — Игорь Нимченко, 50 м, вольный.
12:03 — Алексей Вирченко, 100 м баттерфляй.
12:19 — Александр Комаров, 200 м вольный.
12:31 — Ирина Пойда, 200 м вольный.
18:50 — Антон Коль, 100 м на спине S1 — финал
Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В Украине соревнования и торжественные церемонии открытия и закрытия Игр покажут бесплатно. На сайте "Телеграф" доступен полный медальный зачет Паралимпиады-2024.