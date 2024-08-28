Україна виступить на Паралімпіаді у "забороненій" формі (відео)

Спортивні чиновники два місяці забороняли форму збірної України

Збірна України перед початком Паралімпіади в Парижі вперше представила форму, в якій спортсмени змагатимуться на Іграх. До речі, форма олімпійської збірної України викликала хвилю обурення у мережі.

Відео презентації опублікував голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що Міжнародний паралімпійський комітет забороняв форму команди через карту України, а також "військовий" колір, присутній на амуніції.

"Зверніть увагу на цю форму, бо її більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що ми зробили занадто політичною українську форму.

Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі.

Стверджували, що наша форма має занадто військовий дизайн і забороняли додатковий зелено-військовий колір, який з’явився на нашій формі.

Ми змогли довести нашу юридичну правоту і українське сприйняття всіх кольорів нашої форми!" — написав Сушкевич.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безплатно. На сайті "Телеграф" доступний повний медальний залік Паралімпіади-2024.