"Московського патріархату в Україні немає": Усик підтримав УПЦ (відео)

Український боксер відповів на запитання щодо релігії

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що продовжує ходити до УПЦ, але не пов’язує цю церкву з Московським Патріархатом (МП). Напередодні Верховна Рада України ухвалила загалом доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

Відповідний коментар Усика наводить YouTube-канал Video NV. За словами боксера, його критикують люди, які не ходять до церкви.

– Озвучу те, чим більше цікавляться люди, чи ви перейшли з Української православної церкви Московського патріархату, чи трансформувалася ваша приналежність релігійно за ці роки.

– Мене питають за це люди, які ніколи в житті не були на ранковій службі. Як мені відповісти людині, яка не знає жодної молитви чи жодного разу не була на літургії?

– Можливо, ви поясните це.

– Я поясню. Я православний християнин та крапка. Я ходжу до Української православної церкви. Московського патріархату ми не маємо документально. Нехай покажуть де документально знаходиться Московський патріархат. Дивіться, у церкві люди, а ми ласі люди. Ну не можна всіх в один гребінець збирати. Я ще раз говорю, я вірю Богу. Я ходжу, рятуюся в цю церкву і продовжуватиму це робити. Я православний християнин.

Раніше президент України Володимир Зеленський вручив нагороди українським спортсменам та діячам культури з нагоди Дня Незалежності України. Глава держави вручив Усику спецнагороду "Національна легенда України". У відповідь боксер подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC.