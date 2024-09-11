Экс-спортсмен хочет ударить по чешскому пиву

Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев высказался за запрет чешского пива в России. Недавно российский депутат пригрозил Международному олимпийскому комитету (МОК).

Соответствующий комментарий Валуев опубликовал на своем telegram-канале. Депутат отметил, что Чехия по всему миру занимается закупкой снарядов для ВСУ, а также помогает Украине обстреливать Белгород, поставляя РСЗО "Вампир". В ответ Россия лишь покупает чешское пиво, пополняя бюджет Чехии.

"Я уже писал здесь, что пиво их (и по рецепту тоже) козлиное во всех смыслах. Наши уже давно варят не хуже. Но любое упоминание про чехов и чешское пиво, тем более его питье, сегодня после обстрелов их оружием русских городов не вяжется со здравым смыслом", — написал Валуев.

В мае 2023 года Валуев стал посмешищем в сети, рассказав, как отразил своим присутствием атаку HIMARS. Ранее Николай обвинил поляков и других европейских лидеров в разработке плана о недопуске россиян на международные спортивные соревнования. Добавим, что Валуев является одним из многих российских спортсменов, которые поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину.