Аргентина – Україна: пряма відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті стартують на престижному турнірі

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу стартує на чемпіонаті світу в Узбекистані. Синьо-жовті пробилися на Мундіаль завдяки успішному виступу у відбірковій групі.

Пряма відеотрансляція матчу Аргентина — Україна доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок зустрічі о 18:00 за київським часом. Перша гра нашої команди пройде у Ташкенті.

Онлайн відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу Аргентина — Україна:

Зазначимо, збірна України на ЧС-2024 виступає у групі С разом з Аргентиною, Анголою та Афганістаном. З групи вийдуть 2 найкращі команди, а також топ-4 збірні, які посіли треті місця. З розкладом та результатами матчів Синьо-жовтих на Мундіалі в Узбекистані можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Турнір пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року у містах Ташкент, Андіжан та Бухара. Захищає титул чемпіона світу Португалії.

Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за кричалки українських уболівальників на адресу президента РФ Володимира Путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро-2022 Україна — Росія (2:3).