Знайшовся через 10 років: батько фаворитки Путіна виявився полковником Генштабу з "посадою" у Криму

Батько фігуристки довгий час не спілкувався з нею

Батько скандальної російської фігуристки Каміли Валієвої Валерій Рамазанов раптово з’явився в медіапросторі. Він не бачився із дочкою 10 років.

Про це він розповів сам в інтерв’ю sport24.ru. Батьком спортсменки виявився полковник Генерального штабу Міністерства оборони, голова Спілки морських піхотинців Криму. Він пояснив таку тривалу розлуку з дочкою "географією служби".

– Як пройшла зустріч із дочкою?

– Ми нарешті зустрілись із Камілою, поспілкувалися, все пройшло добре. А так ми з нею дуже давно не бачилися майже десять років.

Чому так довго? Справа в географії моєї служби та тренуваннях Каміли. Тоді я був командиром частини й часто був у роз’їздах, а дочка з мамою переїхала до Москви. Там Каміла тренувалася в інтернаті: спочатку у "Москвичі", а потім у "Самбо-70".

Також на довгу розлуку вплинуло те, що з її мамою ми розлучені та разом не живемо. Але зараз я повернувся до себе на батьківщину, буду головою "Союзу морських піхотинців Криму". Тому ми з дочкою можемо бачитись частіше.

Сама Валієва після виходу інтерв’ю батька заявила, що той не є частиною її сім’ї.

Зазвичай, я не даю жодних коментарів з приводу мого особистого життя, але сьогодні на просторах інтернету з’явилося інтерв’ю нібито про мене та мої плани на життя.

У зв’язку з цим я дуже хотіла б нагадати про те, як сильно я люблю свою маму!

І подякувати їй за те, що все моє свідоме життя тільки моя мама виховувала мене, турбувалася про моє майбутнє, переживала і була опорою та підтримкою усі ці роки

Тільки вона моя справжня та улюблена родина”, — написала Валієва в Telegram.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.