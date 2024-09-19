Мировая рекордсменка Магучих празднует день рождения: горячие образы украинки (фото)

Легкоатлетка нередко публикует яркие снимки у себя в соцсетях

В четверг, 19 сентября, украинской прыгунье в высоту, олимпийской чемпионке Ярославе Магучих исполнилось 23 года. Прошлый сезон выдался для легкоатлетки сверхуспешным — украинка выиграла "золото" на Олимпиаде в Париже и установила мировой рекорд!

"Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку горячих образов спортсменки, которая в свободное от легкой атлетики время нередко становилось моделью. Магучих снималась в рекламных кампаниях Puma, а также появлялась на обложках Vogue и Elle.

Ярослава Магучих

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Оба турнира проходили в Швейцарии. Также ей покорилось "золото" в финале соревнований в Брюсселе.