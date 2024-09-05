Магучіх виграла "золото" на етапі "Діамантової ліги" у Цюриху

Українська легкоатлетка продовжує збирати медалі

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги 2024 року у Цюриху (Швейцарія). Це друга перемога українки в секторі для стрибків у висоту після тріумфу на Олімпійських іграх у Парижі.

Магучіх тріумфувала у Цюриху, перестрибнувши планку на висоті 1,96 м. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посіла представниця Австралії Нікола Оліслагерс (1,93 м), а "бронза" дісталася ще одній українці Ірині Геращенко, яка також показала результат 1.93 м, але з більшою кількістю спроб.

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава просто "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки. Додамо, що рекордсменка після Олімпіади задонатила велику суму грошей на ЗСУ, причому зробила це кілька разів.