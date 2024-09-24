Тимощук украв у дітей 50 євро: колишня дружина розповіла про ганебний вчинок зрадника України

Дочки Тимощука Міла та Ноа не бачили батька більше 5 років

Ексдружина колишнього капітана збірної України, помічника тренера "Зеніту" Анатолія Тимощука Надія Навроцька висловилася про чергову зраду експівзахисника. Напередодні Анатолій відкрито почав фінансування російську армію.

Відповідний коментар Навроцької наводить Sport-express.ua. За її словами, Тимощук у Німеччині вкрав у дітей картку, за допомогою якої ті дивилися мультики на українському ТБ.

"У німецькому будинку, де ми жили, у телевізорі був тюнер, куди вставлялася спеціальна картка і можна було дивитися українські канали. Вона коштувала десь 50 євро. На той час у нас ще не було телевізора з YouTube. Так ось. Я завжди її вставляла, щоб дітлахи дивилися українські мультики.

Якось няня включає дітям телевізор, а українських каналів немає! Дивимося – карта зникла. Я Тимощука за руку не ловила, але крім нього ніхто не міг її витягнути. Коли він відвідував дочок, то забрав картку із собою до Пітера, щоб дивитися футбол. Навіть у дітей цю нещасну картку вкрав!" – розповіла Навроцька.

Нагадаємо, Олександр Алієв жорстко звернувся до Тимощука, а "Телеграф" зібрав меми у мережі про колишнього футболіста збірної України. Зазначимо, проти Анатолія ввів санкції президент України Володимир Зеленський, а Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його всіх титулів та нагород, через що Тимощук вирішив судитися.