"Росія має правити всім світом": радянський чемпіон заявив про крах США

Колишній спортсмен вважає, що гегемонія США добігає кінця

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що Росія має стати провідною країною світу. Так радянський чемпіон відреагував на новину про те, що на Конгресі Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) навіть не думають повертати РФ до світового біатлону.

Відповідний коментар Тихонова наводить metaratings.ru. Колишній біатлоніст вважає, що Росія має стати керівною країною у всьому світі.

"Що в цьому дивного? Білоруси, зрозуміло, ні за що страждають, але, а ми що? Чому здивовані? Російський біатлон ще до всіх санкцій був вигнаний з міжнародної федерації за допінг-скандали. Це було за Кущенка, Майгурова, Барнашова.

Ми – найбільша держава, найбагатша територія земної кулі. Гегемонія Америки добігає кінця, треба Росії ставати керівною країною на всій земній кулі, якщо правильно господарюватимемо, при наших-то багатствах. У всіх сферах і тим паче у спорті.

Ми ж колись були єдиною країною, яка становила конкуренцію: у літній Олімпіаді – американцям, у зимовій – норвежцям, вічним астматикам”, – сказав Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів колишнього спортсмена.

Раніше Тихонов, який закликав росіян рівнятися на президента РФ Володимира Путіна, вкотре образив норвежців. Цього разу він назвав цю націю "жадібною та профашистською".