Все через кохання: чому Довбик грає з пов’язкою на руці (відео)

Українець перейняв "ритуал" у відомого футболіста, а також додав свою фішку

Нападник збірної України Артем Довбик знову відзначився голом за "Рому". Цього разу українець вразив ворота "Атлетіка" Більбао у Лізі Європи (1:1).

Українець знову грав із перев’язаною рукою та перев’язаними пальцями на руці. Дружина форварда Юлія на YouTube-каналі ТРЕНДЕЦЬ прояснила ситуацію.

З перев’язаними пальцями все просто — Артем принципово не хоче знімати обручку, яку він цілує під час святкування голів. А ось пов’язка на руці — це ритуал, який Довбик підглянув у знаменитого французького нападника Каріма Бензема. Француз спочатку перев’язував руку, щоб захистити травмований мізинець, проте це стало його фішкою. За словами Юлії, Артем дуже поважає Каріма та стежить за його виступами.

Зазначимо, Довбик одружився зі своєю однокласницею Юлією у 2020 році. У серпні 2022 року Артем уперше став батьком: у пари з’явилася дочка Кіра.

Артем Довбик із сім’єю

Нагадаємо, влітку 2024 року Довбик перейшов у "Рому" з "Жирони". Артем міг опинитися в іспанському "Атлетіко", але Вовки запропонували українцеві вигідніші умови. Додамо, що українця було номіновано на звання найкращого гравця сезону в Ла Лізі 2023/24. Форвард у минулій кампанії став найкращим бомбардиром у першості Іспанії.